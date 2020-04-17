"Любим Красне Сонечко до смерті!" Зірка КВН підірвав мережу байкою про Путіна

Зірка КВК Олександр Якушев, капітан команди "ПриМа" підірвав соцмережі байкою про президента Росії Володимира Путіна. Так, він її назвав "Сказ о Красном Солнышке, славных русичах и лютом вирусе".

Відповідні відео артист опублікував на своєму YouTube-каналі. У ньому він у сатиричній формі розповів про правління Путіна, конституційні реформи, а також про коронавірус і карантин в РФ (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Олександр Якушев

Зазначимо, що менше ніж за три дні ролик набрав понад 1 мільйон переглядів, 55 тисяч лайків і майже 4 тисячі коментарів.

"За сатиру вклоняюся в ноги", "Браво! Це шедевр! Без папірця і монтажу, та з такою харизмою", "Три рази поспіль слухав і сміявся: чи то від гумору, чи то від безсилля", "Сміявся до сліз", "Браво та уклін", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гуморист і продюсер Семен Слєпаков записав саркастичну пісню про коронавірус.

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