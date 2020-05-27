Лорак завдала удару по колишньому чоловікові: відібрала бізнес у Росії

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе й працює в Росії, позбавила колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу частки в компанії, зареєстрованої в РФ.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак cosmo.ru

Так, повідомляється, що після розлучення Мурата й Ані в 2019 році чоловікові належала половина прибутку компанії "Ані Лорак Продакшн", через яку проходять гроші за концерти артистки.

Однак тепер Лорак оформила в Росії статус індивідуального підприємця й повністю переоформила на себе компанію.

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак з дочкою Софією kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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