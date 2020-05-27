Лорак завдала удару по колишньому чоловікові: відібрала бізнес у Росії

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе й працює в Росії, позбавила колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу частки в компанії, зареєстрованої в РФ.
Про це пише Telegram-канал Mash.
Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак
cosmo.ru
Так, повідомляється, що після розлучення Мурата й Ані в 2019 році чоловікові належала половина прибутку компанії "Ані Лорак Продакшн", через яку проходять гроші за концерти артистки.
Однак тепер Лорак оформила в Росії статус індивідуального підприємця й повністю переоформила на себе компанію.
Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак з дочкою Софією
kp.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL :
31 січня 2019 року Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Причиною розриву стосунків стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
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