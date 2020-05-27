Головна Новини
27 травня • оновлено в 14:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лорак завдала удару по колишньому чоловікові: відібрала бізнес у Росії

3.4т
Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе й працює в Росії, позбавила колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу частки в компанії, зареєстрованої в РФ.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак

cosmo.ru

Так, повідомляється, що після розлучення Мурата й Ані в 2019 році чоловікові належала половина прибутку компанії "Ані Лорак Продакшн", через яку проходять гроші за концерти артистки.

Однак тепер Лорак оформила в Росії статус індивідуального підприємця й повністю переоформила на себе компанію.

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак з дочкою Софією

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак з дочкою Софією

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Анна Міхно
Особи
Мурат Налчаджиоглу Ані Лорак
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги