Лорак вперше розповіла, як закрутила роман з молодим коханцем

Українська співачка Ані Лорак вперше розповіла, як закрутила роман з 26-річним саунд-продюсером Єгором Глібом.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю журналу OK! За словами артистки, вона познайомилися з Єгором на студії звукозапису два-три роки тому. Спочатку між ними була просто дружба, яка згодом переросла в щось більше.

Ані Лорак Фото з Instagram

"Ми познайомилися на студії під час запису гімну для телеканалу МУЗ-ТВ два-три роки тому. Єгор — саунд-продюсер. Коли ми записували пісню, то з'ясувалося, що ми обидвоє з України і що у нас є якісь спільні знайомі... Це була просто дружба і спілкування двох душ, просто розуміння і підтримка, захоплення, повага і любов — загалом, все те, що має отримувати жінка від чоловіка", — розповіла Лорак.

Ані Лорак і Єгор Гліб ніжно обнімаються Фото з Instagram

Ані Лорак і Єгор Гліб цілуються на камеру Фото з Instagram

Співачка зізналася, що у неї відразу з'явилася симпатія до Єгора. Вона кілька разів зверталася до нього з пропозицією разом попрацювати.

"Пам'ятаю, як одного разу подумала: було б круто знову з Єгором зустрітися, попрацювати. Набрала йому, а він сказав, що у нього немає часу. Через якийсь час вирішила знову зв'язатися з ним. Ми зустрілися на студії в Києві і приступили до запису. Почалося спілкування, яке було робочого характеру. Але поступово виникала симпатія. Ніщо не віщувало, як то кажуть", — додала Лорак.

Ані Лорак і Єгор Гліб перестали приховувати стосунки Фото з Instagram

За словами співачки, симпатію, що виникла, вона відганяла і не хотіла, щоб її відносини з Єгором переросли у щось серйозне. Однак вони з коханим дуже схожі і він шалено підтримує Ані.

"Я була ще в стані своєї божевільні, своїх особистих відносинах, не розуміла, куди летить моє життя. Я взагалі не думала, що зможу знову щось відчути і відкритися новій людині. Однак ми багато в чому схожі, єдине — я публічна людина, а він — ні. Він дуже закритий, намагається ніде зі мною особливо не з'являтися. Звичайно, він приїжджає, підтримує мене, я потребую його підтримки і рада, коли він зі мною", — зізналася Лорак.

Ані Лорак і Єгор Гліб щасливі разом Фото з Instagram

Однак пов'язувати себе священними узами шлюбу з Глібом Лорак не готова. Адже вона перестала вірити в заміжжя.

"Я не вірю в те, що це щось дає. Поза шлюбом ми дорожимо одне одним. Є постійне бажання якось дивувати, тішити, завойовувати людину. А коли вже все зрозуміло, все офіційно, ти вже такий: ну є і є. І у нього такі ж думки", — зазначила виконавиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак запідозрили у другій вагітності. Так, артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram відео, на якому шанувальники помітили зміни в її зовнішньому вигляді.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!