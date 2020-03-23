Лорак у крихітному топі вразила своєю розтяжкою. Фото

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, захопила мережу ідеальною розтяжкою.

Так, знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак Instagram @anilorak

На фото Лорак позує в короткому спортивному топі та легінсах. Таке вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру 41-річної артистки.

Більш того, крім шикарних форм, співачка продемонструвала й свою розтяжку у вертикальному шпагаті.

"Завжди можна покращувати себе!", – підписала фото Лорак.

Ані Лорак Instagram @anilorak

Ані Лорак Instagram @anilorak

Шанувальники прийшли в захват від знімків знаменитості й засипали її захопленими коментарями.

"Кароліна, вам є 18?", "Шикарна фігура. Ідеал жіночої краси", "Яка у вас ідеальна фігура!", "У відмінній формі", – писали користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ані Лорак поділилася фотографією зі співаком Уку Сувісте, який представлятиме Естонію на Євробаченні-2020.

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