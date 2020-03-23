Лорак у крихітному топі вразила своєю розтяжкою. Фото

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, захопила мережу ідеальною розтяжкою.
Так, знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ані Лорак
Instagram @anilorak
На фото Лорак позує в короткому спортивному топі та легінсах. Таке вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру 41-річної артистки.
Більш того, крім шикарних форм, співачка продемонструвала й свою розтяжку у вертикальному шпагаті.
"Завжди можна покращувати себе!", – підписала фото Лорак.
Ані Лорак
Instagram @anilorak
Ані Лорак
Instagram @anilorak
Шанувальники прийшли в захват від знімків знаменитості й засипали її захопленими коментарями.
"Кароліна, вам є 18?", "Шикарна фігура. Ідеал жіночої краси", "Яка у вас ідеальна фігура!", "У відмінній формі", – писали користувачі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ані Лорак поділилася фотографією зі співаком Уку Сувісте, який представлятиме Естонію на Євробаченні-2020.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!