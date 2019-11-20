Лоліта розповіла, скільки заробляє в Росії

Російська співачка Лоліта Мілявська назвала мінімальну суму свого гонорару за кожну появу на сцені.

Так, в ефірі програми "Секрет на мільйон" артистка зізналася, що їй треба не так вже й багато.

Лоліта кадр з відео

За словами Лоліти, за свій виступ вона отримує не менше 40 тисяч євро.

"І далі в залежності від навантаження, перельоту. Я людина, якій не так багато треба, хоча багато має. Напевно, я тому багато маю", - говорить співачка.

Також зірка додала, що на розвиток своєї творчості за останній місяць вона витратила близько 100 тисяч євро.

Лоліта Известия

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росЗМІ дізналися суму гонорару, яку російська співачка Алла Пугачова заробила за свій останній концерт у Білорусі.

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