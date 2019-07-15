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"Л*йно!" Кріс Норман вилаявся і залишив сцену на концерті в Росії

21.5т Читати матеріал російською

Британський співак і колишній гітарист гурту Smokie Кріс Норман перервав виступ на фестивалі "Білі ночі" у Санкт-Петербурзі.

Рокзірка зіграв усього дві пісні, після чого зі словами "звук л*йно" залишив сцену. Деякий час гітаристи грали соло, потім 68-річний артист повернувся, повідомляє "КП" в Петербурге".

Кріс Норман

Кріс Норман

Фото: modernrock.ru

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За словами організаторів фестивалю, нічого екстраординарного не трапилося – Норману просто забули включити вушний монітор.

"Річ у тім, що технік Кріса Нормана забув увімкнути йому вушний монітор це пристрій, який необхідний вокалісту для того, щоб чути себе під час виступу і контролювати голос. Кріс пішов за куліси, монітор увімкнули, він повернувся і продовжив виступ. Ось і вся історія", – розповів директор з маркетингу фестивалю "Білі ночі" Сергій Грицюк.

Кріс Норман

Кріс Норман

Фото: Comedyseekr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв вилаявся матом у прямому ефірі премії M1 Music Awards.

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да..но заголовок то ,апокалиптический почти.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вот это ЧП ЧеПэшное ))))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Фееричная и мощная победа СБУ.
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