"Л*йно!" Кріс Норман вилаявся і залишив сцену на концерті в Росії

Британський співак і колишній гітарист гурту Smokie Кріс Норман перервав виступ на фестивалі "Білі ночі" у Санкт-Петербурзі.

Рокзірка зіграв усього дві пісні, після чого зі словами "звук л*йно" залишив сцену. Деякий час гітаристи грали соло, потім 68-річний артист повернувся, повідомляє "КП" в Петербурге".

Кріс Норман Фото: modernrock.ru

За словами організаторів фестивалю, нічого екстраординарного не трапилося – Норману просто забули включити вушний монітор.

"Річ у тім, що технік Кріса Нормана забув увімкнути йому вушний монітор – це пристрій, який необхідний вокалісту для того, щоб чути себе під час виступу і контролювати голос. Кріс пішов за куліси, монітор увімкнули, він повернувся і продовжив виступ. Ось і вся історія", – розповів директор з маркетингу фестивалю "Білі ночі" Сергій Грицюк.

Кріс Норман Фото: Comedyseekr

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