"Літає на крилах": MONATIK розповів про стосунки Кароль і Балана

Український мультиартист, суддя дев'ятого сезону шоу "Голос країни" MONATIK (Дмитро Монатік) розповів про стосунки його колег Тіни Кароль і Дана Балана.

Так, подробицями він поділився з ведучою програми "Світське життя" Катею Осадчою. "Мені дуже цікаво спостерігати за їхніми стосунками. Я не знаю, що між ними відбувається, але одне можу сказати: Дан приніс багато в це шоу, і мені здається, що Тіна по-іншому себе проявляє. Вона така весела цього разу, як на крилах", — зазначив Дмитро (відео дивіться нижче).

Дан Балан і Тіна Кароль Фото: viva.ua

Також MONATIK додав, що він завжди за те, щоб люди були щасливі. І він задоволений тим, що у Кароль і Балана хороше і веселе спілкування.

"Мене тішить те, що у них класний настрій, вони гарно танцюють. Нам завжди цікаво і весело спостерігати за ними і їхніми діалогами. Ми з Потапом розкинемо вуха і такі: "Так, що цей Дан Балан зараз знову підкине Тіні", — підсумував співак.

Дан Балан, Тіна Кароль, Дмитро Монатік і Потап Фото: ivona.bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярному співакові Дану Балану (Dan Balan), який у цьому році зайняв місце четвертого тренера "Голосу країни-9", приписують романтичні стосунки з колегою по проекту, поп-дівою Тіною Кароль.

Артист практично в кожному ефірі "Голосу" приділяє Кароль неоднозначні знаки уваги, чим провокує чутки про роман.

Під час фінальних вокальних "боїв" у 9 випуску шоу Тіна і Дан станцювали свій перший романтичний танець.

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