Ліні Костенко — 89: кращі цитати української поетеси

19 березня 2019 року свій 89-й День народження святкує українська письменниця і поетеса Ліна Костенко. Вона стала однією з головних персон в історії шістдесятників, її вірші досі кладуть на музику популярні музиканти, а книгами захоплюються незалежно від віку.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися кращі цитати і вірші поетеси.
Ліна Костенко
KP.UA
Ліна Костенко народилася в 1930 році в селищі Ржищів, яке розташоване в Київській області. У шестирічному віці вона разом із батьками переїхала в Київ. Закінчила Літературний інститут імені А. М. Горького в 1956 році.
Так, держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас уже була б достойна держава.
Ліна Костенко, 1948 рік
wikipedia.org
Костенко активно брала участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.
А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.
Ліна Костенко
Дзеркало тижня
Вона є автором поетичних збірок "Над берегами вічної ріки" (1977), "Неповторність" (1980), "Сад нетанучих скульптур" (1987), роману у віршах "Маруся Чурай" (1979, Шевченківська премія 1987-го), поеми "Берестечко" .
Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.
У 2010 році Костенко опублікувала перший прозовий роман "Записки українського самашедшого".
Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
і за волошку в житі золотому.
За твій світанок, і за твій зеніт,
і за мої обпечені зеніти.
За те, що завтра хоче зеленіть,
за те, що вчора встигло оддзвеніти.
За небо в небі, за дитячий сміх.
За те, що можу, і за те, що мушу.
Вечірнє сонце, дякую за всіх,
котрі нічим не осквернили душу.
За те, що завтра жде своїх натхнень.
Що десь у світі кров ще не пролито.
Вечірнє сонце, дякую за день,
за цю потребу слова, як молитви.
Мабуть, ще людство дуже молоде.
Бо скільки б ми не загинали пальці, -
XX вік! - а й досі де-не-де
трапляються іще неандертальці.
Подивишся: і що воно таке?
Не допоможе й двоопукла лінза.
Здається ж, люди, все у них людське,
але душа ще з дерева не злізла.
Президент України Петро Порошенко зворушливо привітав Ліну Костенко з Днем народження.
Без сумніву, ее слово – "тверда криця". Ее поезія – відверта та щира. Ее талант – вінятковій та багатогранній.- Петро Порошенко (@poroshenko) 19 березня 2019 р
Сьогодні наша незрівнянна Ліна Костенко святкує День народження. Многая літа, Ліно Васілівно! pic.twitter.com/SyQAZAv39g
Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні 9 березня 2019 року святкували 205-ту річницю від дня народження видатного українського поета і письменника Тараса Григоровича Шевченка. Його збірка "Кобзар" вважається основою сучасної української літератури. Він був символом національного духу і надихав патріотів протягом десятиліть.
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