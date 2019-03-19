Ліні Костенко — 89: кращі цитати української поетеси

19 березня 2019 року свій 89-й День народження святкує українська письменниця і поетеса Ліна Костенко. Вона стала однією з головних персон в історії шістдесятників, її вірші досі кладуть на музику популярні музиканти, а книгами захоплюються незалежно від віку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися кращі цитати і вірші поетеси.

Ліна Костенко KP.UA

Ліна Костенко народилася в 1930 році в селищі Ржищів, яке розташоване в Київській області. У шестирічному віці вона разом із батьками переїхала в Київ. Закінчила Літературний інститут імені А. М. Горького в 1956 році.

Так, держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас уже була б достойна держава.

Ліна Костенко, 1948 рік wikipedia.org

Костенко активно брала участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Ліна Костенко Дзеркало тижня

Вона є автором поетичних збірок "Над берегами вічної ріки" (1977), "Неповторність" (1980), "Сад нетанучих скульптур" (1987), роману у віршах "Маруся Чурай" (1979, Шевченківська премія 1987-го), поеми "Берестечко" .

Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.

У 2010 році Костенко опублікувала перший прозовий роман "Записки українського самашедшого".

Вечірнє сонце, дякую за день!

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісів просвітлений Едем

і за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,

і за мої обпечені зеніти.

За те, що завтра хоче зеленіть,

за те, що вчора встигло оддзвеніти.

За небо в небі, за дитячий сміх.

За те, що можу, і за те, що мушу.

Вечірнє сонце, дякую за всіх,

котрі нічим не осквернили душу.

За те, що завтра жде своїх натхнень.

Що десь у світі кров ще не пролито.

Вечірнє сонце, дякую за день,

за цю потребу слова, як молитви.

Мабуть, ще людство дуже молоде.

Бо скільки б ми не загинали пальці, -

XX вік! - а й досі де-не-де

трапляються іще неандертальці.



Подивишся: і що воно таке?

Не допоможе й двоопукла лінза.

Здається ж, люди, все у них людське,

але душа ще з дерева не злізла.

Президент України Петро Порошенко зворушливо привітав Ліну Костенко з Днем народження.

Без сумніву, ее слово – "тверда криця". Ее поезія – відверта та щира. Ее талант – вінятковій та багатогранній.



Сьогодні наша незрівнянна Ліна Костенко святкує День народження. Многая літа, Ліно Васілівно! pic.twitter.com/SyQAZAv39g - Петро Порошенко (@poroshenko) 19 березня 2019 р

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні 9 березня 2019 року святкували 205-ту річницю від дня народження видатного українського поета і письменника Тараса Григоровича Шевченка. Його збірка "Кобзар" вважається основою сучасної української літератури. Він був символом національного духу і надихав патріотів протягом десятиліть.

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