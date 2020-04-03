Лікарі приховують від Сєрова результати тесту на коронавірус: у чому причина

Російський співак Олександр Сєров не може дізнатися результати свого аналізу на коронавірус.

Про це артист розповів у коментарі виданню Собеседник.ru.

Олександр Сєров aif.ru

Так, за словами Сєрова він здав аналіз ще наприкінці минулого тижня і досі не отримав результати.

"Вчора зв'язувався з людиною, яка цим займається, вона сказала, що результати тепер будуть відомі в суботу. Занадто багато людей здали аналізи. Не тільки у мене така ситуація. Ще вісім осіб чекають", – розповів співак.

За його словами, він почувається нормально, дотримується правил карантину.

Олександр Сєров МК

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лев Лещенко, який потрапив до лікарні з коронавірусом, заспівав у лікарняній палаті й зумовив обурення в мережі. Багато хто заявив, що артисту потрібно було вибачитися за те, що він піддав небезпеці інших людей.

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