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26 березня • оновлено в 19:34
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Лєра Кудрявцева принизила росіян, які сидять на карантині через коронавірус

8.2т
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Російська телеведуча Лєра Кудрявцева образила росіян, які працюють вдома під час пандемії коронавірусу.

Так, зірка поскаржилася на те, що вона змушена приходити на телеканал разом з колегами, попри введення карантину. Про це Кудрявцева заявила на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Що, сволочі, вдома сидите? А ми на роботі!", – сказала телеведуча.

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

Фото: instagram/leratv

Зазначимо, що вона показала на камеру телефону себе та інших співробітників в медичних масках. Знаменитість також додала, що це дивне видовище.

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенатор Ради Федерації РФ Олег Морозов зажадав відправити українського репера Джигана в лікарню через порушення карантину.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Лера Кудрявцева
Місце
Росія
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Коментарі
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Что это за пергидрольная старуха ? Впервые слышу
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2
1
Он Алекс
Он Алекс
Новиков Алек, она говорила о российских свинопсинах, к скоту только такое отношение считается нормальным в Рф
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1
1
Новиков Алек
Новиков Алек
Ivani Rezo, Что, укросволочи, дома сидите? А мы на работе!", – сказала телеведущая.
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2
2
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