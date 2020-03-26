Лєра Кудрявцева принизила росіян, які сидять на карантині через коронавірус

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева образила росіян, які працюють вдома під час пандемії коронавірусу.

Так, зірка поскаржилася на те, що вона змушена приходити на телеканал разом з колегами, попри введення карантину. Про це Кудрявцева заявила на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Що, сволочі, вдома сидите? А ми на роботі!", – сказала телеведуча.

Лєра Кудрявцева Фото: instagram/leratv

Зазначимо, що вона показала на камеру телефону себе та інших співробітників в медичних масках. Знаменитість також додала, що це дивне видовище.

Лєра Кудрявцева Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенатор Ради Федерації РФ Олег Морозов зажадав відправити українського репера Джигана в лікарню через порушення карантину.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!