Улюбленого співака Путіна заборонили ще в одній країні: де тепер він є персоною нон-грата

Відомому російському виконавцю Григорію Лепсу, який є одним з улюблених співаків Володимира Путіна, заборонили в'їзд до Латвії.

Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомив міністр закордонних справ Едгар Ринкевич, уточнивши, що вніс артиста до переліку осіб, яким заборонено відвідувати країну.

Лепсу заборонили в'їзд до Латвії

"Спираючись на оцінку служб безпеки і міграційний закон, я прийняв рішення включити громадянина Росії Григорія Лепсверідзе до списку небажаних персон Латвійської Республіки, заборонивши йому в'їзд до Латвії на невизначений термін", – зазначив Рінкевич.

Що примітно, на офіційному сайті Лепса є інформація, що його концерти в Латвії мали відбутися в лютому 2020 року. Зокрема, 23 лютого – в Ризі, 25 лютого – в Валмієрі, 27 лютого – в Лієпаї. Продажі квитків вже були запущені. Вартість проходу на концерт в столиці Латвії становить €30 – 120.

Григорій Лепс instagram / gvleps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Литва заборонила в'їзд Лепсу. До цього включити артиста до так званого "чорного списку" пропонували три члени Сейму – Ингрида Шимон, Аудронюс Ажубаліс і Лаурінас Кащюнас.

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