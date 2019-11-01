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1 листопада • оновлено в 19:03
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Улюбленого співака Путіна заборонили ще в одній країні: де тепер він є персоною нон-грата

1.5т Читати матеріал російською

Відомому російському виконавцю Григорію Лепсу, який є одним з улюблених співаків Володимира Путіна, заборонили в'їзд до Латвії.

Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомив міністр закордонних справ Едгар Ринкевич, уточнивши, що вніс артиста до переліку осіб, яким заборонено відвідувати країну.

Лепсу заборонили в'їзд до Латвії

Лепсу заборонили в'їзд до Латвії

"Спираючись на оцінку служб безпеки і міграційний закон, я прийняв рішення включити громадянина Росії Григорія Лепсверідзе до списку небажаних персон Латвійської Республіки, заборонивши йому в'їзд до Латвії на невизначений термін", – зазначив Рінкевич.

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Що примітно, на офіційному сайті Лепса є інформація, що його концерти в Латвії мали відбутися в лютому 2020 року. Зокрема, 23 лютого – в Ризі, 25 лютого – в Валмієрі, 27 лютого – в Лієпаї. Продажі квитків вже були запущені. Вартість проходу на концерт в столиці Латвії становить €30 – 120.

Улюбленого співака Путіна заборонили ще в одній країні: де тепер він є персоною нон-грата

Григорій Лепс

Григорій Лепс

instagram / gvleps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Литва заборонила в'їзд Лепсу. До цього включити артиста до так званого "чорного списку" пропонували три члени Сейму – Ингрида Шимон, Аудронюс Ажубаліс і Лаурінас Кащюнас.

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Особа
Григорій Лепс
Місце
Латвія
Тег
шоу-бизнес
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