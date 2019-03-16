Легендарного російського актора екстрено госпіталізували з нападом

У відомого радянського і російського актора Михайла Кокшенова стався напад 16 березня.

Такою інформацією поділився Telegram-канал Mash. Точних даних про стан 82-річного актора поки немає.

"Артисту надали екстрену допомогу лікарі швидкої допомоги. Повне лікування повинні призначити пізніше, але точно — сьогодні", – йдеться в повідомленні.

За даними російського п'ятого каналу, близько 13:30 (12:30 за Києвом) у актора різко впав тиск.

На рахунку Кокшенова налічується величезна фільмографія. З останніх робіт – "Воронины", "Папины дочки", "Святое дело". Також він знімався у "Феномен", "Секрет Фараона", "Юбилей прокурора", "Курортные роман" та інших російських фільмах і серіалах.

"Московская история" Кинотеатр.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екстрено госпіталізували російську співачку Юлію Началову 11 березня,. Її ввели в медикаментозну кому, після чого почали відмовляти внутрішні органи. 16 березня лікарі в терміновому порядку прооперували Началову.

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