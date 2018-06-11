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Легендарний актор жорстко обматюкав Трампа в прямому ефірі

2.3тЧитати новину російською

Легендарний американський актор Роберт де Ніро висловив своє невдоволення президентом США Дональдом Трампом, обматюкавши його в прямому ефірі під час премії Tony Awards, яка відбулася 11 червня в Нью-Йорку в Radio City Music Hall.

Так, перш ніж оголосити виступ Брюса Спрінгстіна, Де Ніро двічі вилаявся на президента Америки.

"Я збираюся ось що сказати. Fuck Trump. Нічого більше робити з Трампом. Тільки Fuck Trump", - сказав Де Ніро.

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Відзначимо, що зал зустрів слова Роберта бурхливими оплесками, які зібралися глядачі навіть встали зі своїх місць.

Також примітно, що канал CBS, який транслював вручення премії, вирізав лайливі слова де Ніро про Трампа. Однак вони потрапили в Мережу завдяки пильним користувачам.

Як відомо, Роберт Де Ніро неодноразово виступав проти президентства Дональда Трампа. Часом його випади на адресу політика виявлялися вкрай різкими. Так в жовтні 2016 роки актор жорстко розкритикував Трампа як кандидата в президенти, назвавши його шмаркачем, свинею і покидьком .

Особи
Дональд ТрампРоберт де Ніро
Місце
США
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