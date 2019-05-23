Ледве говорив: стало відомо про проблеми Потапа перед весіллям із Каменських

Український репер Олексій Потапенко (Потап) напередодні таємного весілля з поп-дівою Настею Каменських (NK) сильно захворів.

За даними джерела Clutch, наречений ледве міг говорити за тиждень до торжества через ангіну, а осиплість і хрипота так і не пройшли до заповітного дня (щоб подивитися весільне відео, проскрольте до кінця сторінки).

Журналісти припустили, що погіршення самопочуття у Потапа сталося через різку спеку, яка накрила Київ.

Настя Каменських і Олексій Потапенко Instagram@kamenskux

Нагадаємо, що у травні з'явилася інформація, що артисти готуються до весілля, що було заплановане на 23 травня. Каменських і Потапа почали масово вітати у мережі, однак артисти зберігали інтригу.

Настя Каменських і Потап Instagram @kamenskux

Пізніше співачка прокоментувала інформацію про весілля, ухильно заявивши, що вона оберігає своє приватне життя, про що неодноразово говорила в багатьох офіційних інтерв'ю. Також коментар давав менеджер Каменських, запевнивши, що артисти зроблять заяву.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні.

Ресторан, в якому відбувалася урочистість, був засекречений, але OBOZREVATEL з'ясував назву закладу, в якому отримав коментар менеджерів.

Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.

Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування харизматичного дуету.

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