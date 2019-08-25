Ледь не впала з даху: конфуз Бузової потрапив на камеру

Співачка Ольга Бузова, яка оскандалилася хамською заявою про блокадників, осоромилася під час відпочинку на Балі.

Як відомо, зірка постійно ділиться з шанувальниками фото і відео з тусовок і всяких різних ситуацій в житті, і цей раз не виявився виключенням.

Так, Бузова зупинилася з друзями в двоповерховій віллі з басейном на даху. Відпочинок почався з двох мавпочок, які снували в пошуках чогось поцупити. До слова, на відпочинку зі співачкою засвітився і комік Тимур Батрутдінов, з яким їй приписували роман.

Мавпа на відпочинку Бузової сторіс

Батрутдінов на відпочинку з Бузовою Сторіс

Пізніше зірка вирішила скупатися в розкішному басейні, адже не дарма ж вона влаштувалася в такій віллі.

"Мало хто знає, але насправді на Балі не так вже й жарко. І водиця, між іншим, дуже холодна. Але я хочу купатися", – сказала Бузова, стоячи на краю басейну, і ледь не впала з висоти свого зросту з даху.

Бузова мало не впала з даху Сторіс

Пригоди співачки на цьому не закінчилися. Увечері з друзями вона вирішила скупатися в тому ж басейні у величезних сережках, але після запливу один з елементів опинився на дні. В результаті Бузовій довелося псувати макіяж і пірнати, хоча це її, судячи з реакції, не дуже засмутило.

Бузова відпочиває на Балі Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бузова часто виявляється в незручних ситуаціях. Наприклад, нещодавно вона звалилася прямо на сцені, проте швидко вийшла з положення і зробила вигляд, що так і задумано.

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