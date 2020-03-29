Скандальна російська актриса і телеведуча Лариса Гузєєва гнівно звернулася до земляків, які порушують карантин.

Так, зірка записала нецензурне звернення до росіян, в якому закликала їх сидіти вдома. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Лариса Гузєєва Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

"Дорогі люди, справа серйозна, залишайтеся, будь ласка, вдома. Так би мені хотілося до вас звернутися. Але мене розриває! Я щойно повернулася з міста. Неможливо! Яблуку ніде впасти – всі гуляють! Що ви робите, ** вашу мать? Не можна так, б**ть, правда, небезпечно! Не хочете жити? Не подобається вам жити? Так вбийтеся об стінку. Вперед", – сказала Гузєєва.

Телеведуча також зізналася, що їй теж нудно вдома, але вона знаходить можливість розважити себе та своїх близьких.

Лариса Гузєєва Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

"Мені теж вдома нудно, дуже. Але я знаходжу можливість розважити себе і своїх близьких. Ну якось включайтеся вже", – підсумувала Гузєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенатор Ради Федерації РФ Олег Морозов зажадав відправити українського репера Джигана в лікарню через порушення карантину.

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