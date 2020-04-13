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13 квітня • оновлено в 13:13
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"Квартал 95" яскраво потролив зірок через самоізоляцію

1.2т
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Зірка "Кварталу 95" Андрій Головань потролив зірок шоу-бізнесу. Так, він записав пісню "Інстаграма вірус", в якій висміяв артистів, які під час карантину дають поради, знімають ролики і записують пісні про коронавірус.

Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі "Квартал 95" (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Зае*ав карантин": "Квартал 95" яскраво потролив зірок через самоізоляцію

Скріншот з відео

"Хочу друзья, я спеть вам песню

Про то, как за*бали песни

Которые на карантине,

Вы поете уже месяц.

Хочу, друзья, я снять видос

Про то, как за*бли видосы

Те, что все сейчас снимают

И пихают в сеть без просу", - поет Головань.

"Пісня супер! Молодець! Дуже оптимістично", "Дуже класна і правдива пісня", "По фактам","Відмінна пісня з великим змістом", - коментують відео в мережі.

"Зае*ав карантин": "Квартал 95" яскраво потролив зірок через самоізоляцію
"Зае*ав карантин": "Квартал 95" яскраво потролив зірок через самоізоляцію
"Зае*ав карантин": "Квартал 95" яскраво потролив зірок через самоізоляцію

Як раніше писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавируса COVID-19.

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Автор
Марія Дідик
Тег
Квартал 95
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