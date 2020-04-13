"Квартал 95" яскраво потролив зірок через самоізоляцію

Зірка "Кварталу 95" Андрій Головань потролив зірок шоу-бізнесу. Так, він записав пісню "Інстаграма вірус", в якій висміяв артистів, які під час карантину дають поради, знімають ролики і записують пісні про коронавірус.
Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі "Квартал 95" (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).
Скріншот з відео
"Хочу друзья, я спеть вам песню
Про то, как за*бали песни
Которые на карантине,
Вы поете уже месяц.
Хочу, друзья, я снять видос
Про то, как за*бли видосы
Те, что все сейчас снимают
И пихают в сеть без просу", - поет Головань.
"Пісня супер! Молодець! Дуже оптимістично", "Дуже класна і правдива пісня", "По фактам","Відмінна пісня з великим змістом", - коментують відео в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавируса COVID-19.
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