"Квартал 95" яскраво потролив зірок через самоізоляцію

Зірка "Кварталу 95" Андрій Головань потролив зірок шоу-бізнесу. Так, він записав пісню "Інстаграма вірус", в якій висміяв артистів, які під час карантину дають поради, знімають ролики і записують пісні про коронавірус.

Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі "Квартал 95" (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Хочу друзья, я спеть вам песню

Про то, как за*бали песни

Которые на карантине,

Вы поете уже месяц.

Хочу, друзья, я снять видос

Про то, как за*бли видосы

Те, что все сейчас снимают

И пихают в сеть без просу", - поет Головань.

"Пісня супер! Молодець! Дуже оптимістично", "Дуже класна і правдива пісня", "По фактам","Відмінна пісня з великим змістом", - коментують відео в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавируса COVID-19.

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