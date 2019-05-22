"Квартал 95" без Зеленського: з'явилися перші кадри з новими зірками

25 травня відбудеться прем'єра нового випуску проекту "Вечірній Квартал". Вперше за всю історію шоу в ньому не брав участь лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.
Крім того, на сцені з'явилися нові актори студії. Ними стали Ігор Ласточкин, Юрій Ткач, а також зірка "Ліги сміху", капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.
Вечірній квартал
tsn.ua
Після перемоги на виборах президента України Зеленський залишив проект, в якому багато років був режисером-постановником, автором, ведучим і актором.
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
Сам же Зеленський хоч і буде відсутній на сцені, але в одній з мініатюр все-таки візьме участь. Актори подзвонять йому по скайпу, і під час розмови він дасть їм останні настанови.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Екс-шоумен і засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах президента України після другого туру у квітні 2019 року.
Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася у понеділок, 20 травня.
В Україні багато зірок бурхливо підтримали подію, частина з них відвідала церемонію інавгурації нового президента. Зокрема там були і актори "Кварталу".
Характерно, що в Росії також подія викликала ажіотаж серед знаменитостей, які підтримали Зеленського.
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