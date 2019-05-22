"Квартал 95" без Зеленського: з'явилися перші кадри з новими зірками

25 травня відбудеться прем'єра нового випуску проекту "Вечірній Квартал". Вперше за всю історію шоу в ньому не брав участь лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

Крім того, на сцені з'явилися нові актори студії. Ними стали Ігор Ласточкин, Юрій Ткач, а також зірка "Ліги сміху", капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.

Вечірній квартал tsn.ua

Після перемоги на виборах президента України Зеленський залишив проект, в якому багато років був режисером-постановником, автором, ведучим і актором.

tsn.ua

tsn.ua

tsn.ua

Сам же Зеленський хоч і буде відсутній на сцені, але в одній з мініатюр все-таки візьме участь. Актори подзвонять йому по скайпу, і під час розмови він дасть їм останні настанови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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