Куди зникла фаворитка Меладзе з "ВІА Гри" Єва Бушміна: де вона та як змінилася

Українська співачка, солістка групи "ВІА Гра" в 2010-2012 роках Яна Швець, більш відома під псевдонімами Єва Бушміна та LAYAH, 2 квітня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 31 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, куди зникла артистка, як вона зараз виглядає та чим займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яна Швець (LAYAH) Pinterest

Яна Швець народилася в Свердловську Луганської області. Її сценічний псевдонім – Єва Бушміна. Артистка була учасницею української "Фабрики зірок 3", де зайняла 5-те місце.

У 2010 році вона замінила Тетяну Котову в гурті "ВІА Гра". Після цього пішли чутки про роман між Бушміною та продюсером групи Костянтином Меладзе, однак вони не були підтверджені.

З 2012 року Єва Бушміна почала свою сольну кар'єру. Причому особисте життя Яни Швець опинилося в центрі уваги через роман з одруженим Дмитром Лановим, сином політика Володимира Ланового.

Стосунки пари довго трималися в таємниці, а весілля в 2012 році було засекреченим. Влітку 2013 року Бушміна народила доньку, яку назвали Едіта.

Яна Швець (LAYAH) Pinterest

З 2016 року Яна Швець працює під псевдонімом LAYAH. Вона співає і випускає кліпи на свої пісні.

З колишніх учасниць "ВІА Гри" Бушміна підтримує стосунки лише з Альбіною Джанабаєвою.

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