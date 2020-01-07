Куди зникла дружина Путіна після розлучення і як вона виглядає сьогодні: таємниці колишньої першої леді Росії

6 січня колишній першій леді Росії Людмилі Путіній виповнилося 64 роки.

Як правильно називати сьогодні колишню дружину президента РФ: Путіна, Очеретна або Шкребньова? Як їй жилося з колишнім чоловіком і хто такий Артур Очеретний? Про це і не тільки в матеріалі OBOZREVATEL.

Що про неї відомо

Людмила Шкребньова народилася в 1958 році в Калінінграді, в робітничій сім'ї. Дівчина закінчила школу в 1975 р і відразу пішла працювати. Людмила була листоношею, вчилася на токаря, працювала санітаркою в лікарні, акомпаніатором і навіть стюардесою.

Пошуки себе у Людмили закінчилися вступом в ЛДУ, на факультет філології, який вона закінчила в 1986 р за фахом філолог-романіст.

Як познайомилася з Путіним?

Знайомство з майбутнім чоловіком відбулося під час навчання в університеті, на концерті Аркадія Райкіна.

У своїй книзі "Володимир Путін. Дорога до влади" Людмила згадує, що її залицяльник був далеко не ідеальним і міг спізнитися на побачення, на годину або півтори, а ще він відрізнявся запальністю і різкістю висловлювань.

З тих пір Путін не сильно змінився, як відомо, президент Росії ніколи не приїжджає вчасно на офіційні зустрічі, що вже стало його своєрідною "візиткою".

У 1983 р була довгождана пропозиція руки і серця, яка, за словами Людмили, була зовсім не романтичною. Весілля пройшло на річковому трамвайчику, який плавав по Неві.

Сімейне життя Людмили псували часті відрядження чоловіка. Так, свою першу дочку вона народила після того як самостійно дісталася на таксі до пологового будинку.

Марія з'явилася на світ у квітні 1985 р, а молодша Катерина, в серпні 1986 р

Коли кар'єра Путіна пішла вгору, особисте життя ще більше ускладнилося. Людмила згадувала: "Те, що Володимир Володимирович все наше спільну життя мене випробовував, - абсолютно точно. Завжди було відчуття, що він весь час ніби спостерігав за мною - яке я зараз прийму рішення, вірне чи ні, чи витримаю я те чи інше випробування. Є ж відома фраза: не хвали жінку, щоб її не зіпсувати. Так що Володимир Володимирович мене завжди тренував, тримав, так би мовити, в тонусі".

З 2000 по 2014 р Людмила Путіна була першою леді країни і присвячувала себе громадській діяльності, за що була навіть нагороджена. В цей період умістилася 4-річна перерва, під час якої вона "передала" свій титул дружині тодішнього президента Дмитра Медведєва. Але потім чоловіки зробили рокіровку і все повернулося на свої місця.

У 2013 р за іронією долі після спектаклю (знову театр!) подружжя дало інтерв'ю, в якому повідомило, що їхній шлюб вичерпав себе і вони вирішили розлучитися.

Людмила тоді сказала: "Наш шлюб завершений у зв'язку з тим, що ми практично не бачимося. Володимир Володимирович повністю занурений в роботу, діти наші виросли і живуть кожен своїм життям. Загалом, так склалося, що у нас, у кожного своє життя. І я дійсно не люблю публічність, і перельоти для мене складні. У нас, можна сказати, цивілізоване розлучення".

Життя після Путіна

Після розлучення Людмила надовго зникла з поля зору. В 2016 році Путін повідомив, що він періодично бачиться з колишньою дружиною і у них хороші відносини "можливо, навіть краще, ніж були".

Але в основному вся інформація про Людмилу з'являлася в результаті журналістських розслідувань. Так, ЗМІ з'ясували, що жінка вийшла вдруге заміж. Чоловіком Людмили Олександрівни став молодий бізнесмен Артур Очеретний.

Артур Очеретний (праворуч)

Очеретний керує Центром розвитку міжособистісних комунікацій і видавничим домом "Літературне навчання".

Миготіло ім'я колишньої дружини Путіна (тепер уже Очеретної) і в сюжетах про судовий процес між Артуром Очеретним і його колишньою дружиною, що стосуються питання опіки над дитиною. Зокрема адвокати колишньої дружини Очеретного ініціювали розгляд з приводу "спроби іншого боку скористатися високими зв'язками".

ЗМІ також розсекретили інформацію про те, що і сама Людмила не гребує користуватися "послугами" колишнього чоловіка. Так, вона витягла з-під арешту майно, що належить її компанії "ІнтерьерСервіс", зумівши уникнути конфіскації.

Така ось "нелегка" доля у дівчинки з Калінінграда, яка зробила свого часу правильний вибір. Не дарма кажуть, що, щоб стати генеральшею, потрібно вийти заміж за лейтенанта.

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