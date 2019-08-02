"Криваве місиво": рокзірка з Росії по-звірячому побив дружину

Колишня дружина відомого музиканта і соліста гурту "Бі-2" Льови (Єгора Бортника) Ірина Макєєва розповіла про те, як її бив музикант.

Вона зізналася, що чоловік піднімав на неї руку під час їхнього другого медового місяця — у серпні 2004 року, коли пара вирушила у відпустку до Домінікани, пише Top news.

Льова "Бі-2" Известия

За словами Ірини, на той момент чоловік вжив багато алкоголю.

"Льова почав пити ще в літаку і вже через два дні впав у раж: розкидав речі, хотів гуляти голим по готелю... Мені ніколи не забути кахельну плитку у ванній, солоний присмак у роті і власне обличчя, яке я не впізнавала в дзеркалі — воно перетворилося на криваве місиво, один великий синець..." — розповіла жінка.

Ірина Макєєва

Коли жінка дізналася, що у її чоловіка є коханка, і почала запитувати в нього про це — той знову побив її.

Через рік після цього пара розлучилася.

Як раніше писав OBOZREVATEL, актор Павло Прилучний побив свою дружину Агату Муценіеце. Інцидент трапився в підмосковному селищі Трувіль, де живе пара.

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