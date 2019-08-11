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Крісу Хемсворту – 36: як виглядав "Тор" до всесвітнього визнання

1.3т Читати матеріал російською

Австралійський актор Кріс Хемсворт, відомий за роллю Тора, 11 серпня святкує 36 день народження.

Красунчик за роки своєї кар'єри придбав всесвітнє визнання і численних фанаток. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як "син Одіна" виглядав до зйомок в кіновсесвіту Marvel.

Сімейство Хемсвортів

Сімейство Хемсвортів

peopletalk

З раннього дитинства Хемсворт захоплювався серфінгом, розігрував перед рідними сценки, мріяв досягти вершин на кінематографічному терені. Першою роботою Кріса на шляху до успіху були зйомки в серіалі "Сусіди" (1985 рік).

Хемсворт у серіалі "Сусіди"

Хемсворт у серіалі "Сусіди"

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У 21 рік актор спробував свої сили в мильній опері "Вдома та в дорозі", за роль в якій отримав премію австралійської академії кіно і ТБ як "прорив року". Далі були епізодичні ролі в серіалах "Кінний клуб", "Маршал Лоу", "Гвен Джонс", участь в австралійській версії "Танців з зірками". Але цього акторові було мало, тому він зважився підкорити Голлівуд.

Крісу Хемсворту – 36: як виглядав "Тор" до всесвітнього визнання

peopletalk

Брати Хемсворт (Кріс – в центрі)

Брати Хемсворт (Кріс – в центрі)

reddit

Величезним кроком на шляху до популярності стала роль Джорджа Кірка в "Стар треку". Талановитого актора не змогли не помітити голлівудські титани, і вже в 2011 році Хемсворт виявився найкращим претендентом на роль Тора, яка піднесла його на вершини кінематографа.

Хемсворт у "Стар треку"

Хемсворт у "Стар треку"

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Далі були не менш вдалі експерименти: "Хатина в лісі", "Білосніжка і мисливець", але успіху в Marvel до теперішнього моменту не затьмарила ще жодна робота.

Кріс Хемсворт

Кріс Хемсворт

"Тор" - кадр з фільму

Кріс Хемсворт

Кріс Хемсворт

instagram / chrishemsworth

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 11 серпня відзначають день народження Халк Хоган і Ганна Ганн. Яке свято цього дня, можна дізнатися за посиланням.

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Особа
Кріс Хемсворт
Теги
шоу-бизнес кіно фільм
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