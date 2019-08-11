Крісу Хемсворту – 36: як виглядав "Тор" до всесвітнього визнання

Австралійський актор Кріс Хемсворт, відомий за роллю Тора, 11 серпня святкує 36 день народження.

Красунчик за роки своєї кар'єри придбав всесвітнє визнання і численних фанаток. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як "син Одіна" виглядав до зйомок в кіновсесвіту Marvel.

Сімейство Хемсвортів peopletalk

З раннього дитинства Хемсворт захоплювався серфінгом, розігрував перед рідними сценки, мріяв досягти вершин на кінематографічному терені. Першою роботою Кріса на шляху до успіху були зйомки в серіалі "Сусіди" (1985 рік).

Хемсворт у серіалі "Сусіди" pinterest

У 21 рік актор спробував свої сили в мильній опері "Вдома та в дорозі", за роль в якій отримав премію австралійської академії кіно і ТБ як "прорив року". Далі були епізодичні ролі в серіалах "Кінний клуб", "Маршал Лоу", "Гвен Джонс", участь в австралійській версії "Танців з зірками". Але цього акторові було мало, тому він зважився підкорити Голлівуд.

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Брати Хемсворт (Кріс – в центрі) reddit

Величезним кроком на шляху до популярності стала роль Джорджа Кірка в "Стар треку". Талановитого актора не змогли не помітити голлівудські титани, і вже в 2011 році Хемсворт виявився найкращим претендентом на роль Тора, яка піднесла його на вершини кінематографа.

Хемсворт у "Стар треку" between-lines

Далі були не менш вдалі експерименти: "Хатина в лісі", "Білосніжка і мисливець", але успіху в Marvel до теперішнього моменту не затьмарила ще жодна робота.

Кріс Хемсворт "Тор" - кадр з фільму

Кріс Хемсворт instagram / chrishemsworth

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 11 серпня відзначають день народження Халк Хоган і Ганна Ганн. Яке свято цього дня, можна дізнатися за посиланням.

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