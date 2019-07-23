Крістіна Агілера впала під час концерту в Росії

Епатажна американська поп-виконавиця Крістіна Агілера потрапила в курйозну ситуацію прямо під час концерту в Петербурзі (Росія).

Як повідомляє Starhit, під час виконання першої пісні Bionic, зірка впала, сходячи зі сходів на сцену. Зазначається, що Агілера не сильно травмувалася, а пильні танцюристи відразу ж підхопили артистку, і концерт продовжився.

Крістіна Агілера Фото з Instagram

Шоу The X Tour Фото з Instagram

За словами видання, Агілера представила публіці шоу The X Tour. Вона виконала 23 композиції, серед них знамениті: Fighter, Lady Marmelade, Genie in a Bottle. Концерт був розбитий на шість актів, які символізували певні етапи у творчості американської артистки.

Шоу The X Tour Фото з Instagram

Шоу The X Tour Фото з Instagram

Зазначається: виступивши в Петербурзі, Агілера поспішить до Москви, де представить шоу на ВТБ-Арені 23 липня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка MARUV станцює на розігріві в американської поп-діви Крістіни Агілери в Москві.

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