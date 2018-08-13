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"Кримська няша" Поклонська вийшла заміж - ЗМІ

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У російських ЗМІ з'явилася інформація, що депутат нелегітимної Державної Думи РФ, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська вийшла заміж. Її обранцем став 47-річний російський політик, керівник апарату уповноваженого з прав людини Іван Соловйов.

Весілля відбулося в окупованому Криму, на батьківщині так званої "кримської няші" Поклонської, пише Daily Storm.

Пара вирішила провести весільну церемонію на анексованому РФ півострові, де Наталя проживала з 10 років і окупацію якого підтримала під час подій 2014 року. Тоді вона стала "прокурором" Автономної Республіки Крим, а потім "прокурором" Криму вже після анексії.

Наталія Поклонська та Іван Соловйов

Фотоколаж Daily Storm

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За словами гостей, присутніх на урочистостях, "весілля було скромним, але зі смаком". На церемонії були тільки колеги і родичі пари.

Сама Поклонська заявила, що "поки не готова коментувати особисте життя".

Відзначимо, обранець Наталії Поклонської, 47-річний уродженець Москви Іван Миколайович Соловйов, може похвалитися ступенем доктора юридичних наук, професора і нагородою заслуженого юриста РФ. Наразі новоспечений чоловік депутата Держдуми є керівником Апарату Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації, членом Науково-консультативної ради Слідчого комітету РФ, а також радником Голови Правління Асоціації ветеранів бойових дій органів внутрішніх справ і внутрішніх військ Росії.

Примітно, що раніше екс-"прокурор" Криму вже була заміжня. Її попередній чоловік Андрій Красильников за кілька днів до весілля спеціально приїжджав в монастир, де колись вінчалась пара, щоб здійснити обряд церковного розірвання шлюбу. У Поклонської і Красильникова був виключно церковний союз, офіційно вони не реєструвалися, пише URA.RU. Очевидно, що Андрій зробив це, щоб у Наталії в майбутньому не виникло перешкод для вінчання при новому заміжжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Наталя Поклонська втрапила у скандал у Росії: вона не з'явилася на засідання комісії з контролю за достовірністю відомостей про доходи та майно депутатів, яку сама ж і очолює, таким чином відповівши своїм колегам за те, що раніше вони оголосили їй бойкот.

Особа
Наталя Поклонська
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Валина Наталья
Валина Наталья
Ну, теперь, наконец, успокоится и фигню через раз нести будет
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Потрібно її спитати ,коли вже Путін замироточить ?
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Тракторищенко Василь
Тракторищенко Василь
Так она ж вроде с Днепропетровской области родом?...
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