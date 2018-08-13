"Кримська няша" Поклонська вийшла заміж - ЗМІ

У російських ЗМІ з'явилася інформація, що депутат нелегітимної Державної Думи РФ, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська вийшла заміж. Її обранцем став 47-річний російський політик, керівник апарату уповноваженого з прав людини Іван Соловйов.

Весілля відбулося в окупованому Криму, на батьківщині так званої "кримської няші" Поклонської, пише Daily Storm.

Пара вирішила провести весільну церемонію на анексованому РФ півострові, де Наталя проживала з 10 років і окупацію якого підтримала під час подій 2014 року. Тоді вона стала "прокурором" Автономної Республіки Крим, а потім "прокурором" Криму вже після анексії.

Наталія Поклонська та Іван Соловйов Фотоколаж Daily Storm

За словами гостей, присутніх на урочистостях, "весілля було скромним, але зі смаком". На церемонії були тільки колеги і родичі пари.

Сама Поклонська заявила, що "поки не готова коментувати особисте життя".

Відзначимо, обранець Наталії Поклонської, 47-річний уродженець Москви Іван Миколайович Соловйов, може похвалитися ступенем доктора юридичних наук, професора і нагородою заслуженого юриста РФ. Наразі новоспечений чоловік депутата Держдуми є керівником Апарату Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації, членом Науково-консультативної ради Слідчого комітету РФ, а також радником Голови Правління Асоціації ветеранів бойових дій органів внутрішніх справ і внутрішніх військ Росії.

Примітно, що раніше екс-"прокурор" Криму вже була заміжня. Її попередній чоловік Андрій Красильников за кілька днів до весілля спеціально приїжджав в монастир, де колись вінчалась пара, щоб здійснити обряд церковного розірвання шлюбу. У Поклонської і Красильникова був виключно церковний союз, офіційно вони не реєструвалися, пише URA.RU. Очевидно, що Андрій зробив це, щоб у Наталії в майбутньому не виникло перешкод для вінчання при новому заміжжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Наталя Поклонська втрапила у скандал у Росії: вона не з'явилася на засідання комісії з контролю за достовірністю відомостей про доходи та майно депутатів, яку сама ж і очолює, таким чином відповівши своїм колегам за те, що раніше вони оголосили їй бойкот.