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"Крим – це Росія": скандальній зірці з РФ заборонили в'їзд в Україну

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СБУ заборонила популярній російській ведучій Дані Борисовій в'їзд в Україну на три роки через відвідування анексованого Криму.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на прес-службу відомства. Сама артистка вже прокоментувала ситуацію і заявила, що чекала цього.

"Крим – це Росія": скандальній зірці з РФ заборонили в'їзд в Україну
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У спецслужбі пояснили, що приймають рішення про заборону в'їзду іноземцям в країну "в інтересах забезпечення національної безпеки".

"Для мене це абсолютно прогнозовано. Я цього чекала. Я останні дні навіть боялася в готель повертатися ночувати, тому що там якийсь діяч ЦВК виступив і всяко-різно мене ображав, особою, що порушує закон, називав", - прокоментувала ситуацію Борисова.

Зазначимо, що в серпні 2017 року ведуча їздила в Крим і називала його російським, а деякий час назад приїхала до України і пробула тут декілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борисова відвідала Київ заради зйомок шоу "Пацанки". У столиці вона встигла прогулятися по місту і поділитися кількома фото на тлі Михайлівського собору і Монумента Незалежності.

🔥💜😘Сегодня на Майдані Незалежнocтi (побувати біля Монумента Незалежності) в прекрасному # київ 🙏В свого часу жила в цьому місті 3 місяці, знімалася в культовій 🤩 "Зiрка + Зiрка" і "Блондинки в Загоні", де взагалі була ведучою цього популярного гумористичного 😂😂😂шоу 👍На цей раз приїхала на зйомки для # пятніца😉, подробиці зйомок просили не розголошувати 🙈🙈🙈В новому сезоні реаліті # пацанкі4 буде жарко 🔥🔥🔥🔥Спасібо дорогому київського друга @deniskonovalov 😘за чудове спілкування, і похід в самий Модний і закритий київський ресторан 👍 # данаб рисова # ледісовершенство☂️ # люблю😘 # кіев💙💛 # украіна🇺🇦 # лето2019

Публікація від Dana Borisova (@danaborisova_official)

Також вона спробувала говорити українською мовою, і під фото біля Монумента Незалежності на питання – "Чий Крим?", Борисова неоднозначно відповіла смайликом.

Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, юрист Андрій Магера після візиту телеведучої задався питанням, коли ж росіяни "перестануть шастати" в Україні.

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Особа
дана Борисова
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