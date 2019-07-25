"Крим – це Росія": скандальній зірці з РФ заборонили в'їзд в Україну

СБУ заборонила популярній російській ведучій Дані Борисовій в'їзд в Україну на три роки через відвідування анексованого Криму.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на прес-службу відомства. Сама артистка вже прокоментувала ситуацію і заявила, що чекала цього.

Новини Колишній чоловік Собчак вперше вийшов у світ зі своєю новою дівчиною

У спецслужбі пояснили, що приймають рішення про заборону в'їзду іноземцям в країну "в інтересах забезпечення національної безпеки".

"Для мене це абсолютно прогнозовано. Я цього чекала. Я останні дні навіть боялася в готель повертатися ночувати, тому що там якийсь діяч ЦВК виступив і всяко-різно мене ображав, особою, що порушує закон, називав", - прокоментувала ситуацію Борисова.

Зазначимо, що в серпні 2017 року ведуча їздила в Крим і називала його російським, а деякий час назад приїхала до України і пробула тут декілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борисова відвідала Київ заради зйомок шоу "Пацанки". У столиці вона встигла прогулятися по місту і поділитися кількома фото на тлі Михайлівського собору і Монумента Незалежності.

Також вона спробувала говорити українською мовою, і під фото біля Монумента Незалежності на питання – "Чий Крим?", Борисова неоднозначно відповіла смайликом.

Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, юрист Андрій Магера після візиту телеведучої задався питанням, коли ж росіяни "перестануть шастати" в Україні.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!