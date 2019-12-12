"Крим споконвіку був у Росії": російський репер закликав Кремль захопити Україну

Російський репер Птаха (справжнє ім'я Давид Нурієв) заявив, що Росії потрібно захопити всю територію України.

Про це артист розповів в інтерв'ю колумністу "КП" Діані Каді для відеопроекту "KaDi".

Репер Птаха кадр з відео

Так, Птаха зізнався, як ставиться до анексії Криму:

"Ми отримали територію, землю, яка споконвіку була все-таки тут, у Росії. "Крим наш"? Ті, хто живе в Криму — вони можуть так сказати. Крим — кримчан. Шматок землі приєднався до нашої країни. Мені від цього ні гаряче, ні холодно. Але я розумію: якби не був Крим наш, там зараз стояв би флот НАТО. Я знаю це не тільки зі ЗМІ — спілкуюся з людьми. У мене багато друзів у цьому брали участь, в "зелених чоловічках" були .

Репер Птаха кадр з відео

А ось, коментуючи внутрішньоросійські суперечки з приводу Донбасу, репер коротко заявив:

"Я би всю територію Совка повернув".

Репер Птаха кадр з відео

Також Птаха згадав, як співав у Донецьку в 2014 році:

"Я приїхав до Донецьку під час війни. На вулицях лежали собаки, а людей не було практично. Але я приїхав туди з концертом — одним з перших. Приїхав подивитися, чи правду кажуть. Спілкувався з людьми, розмовляв з бабусями. Я тобі можу сказати: те, що відбувається зараз, неминуче було. Тому що там все-таки більше російськомовні живуть".

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