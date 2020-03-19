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19 березня • оновлено в 19:25
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"Крим наш?" Жириновський жорстко вказав Шнурову на його місце

6.1т
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Лідер ЛДПР Володимир Жириновський жорстко розкритикував співака Сергія Шнурова за його неоднозначну реакцію на питання про Крим у розмові з ведучою Тіною Канделакі.

Російський політик закликав усіх "співаків, перукарів і банщиків" займатися своєю професійною справою, а не лізти в політику. Про це Жириновський висловився під час засідання Держдуми РФ, пише РІА Новини.

Так, раніше лідер "Ленінграда", який став членом Партии роста, в ефірі радіостанції "Комсомольская правда" у відповідь на питання від Тіни Кінделакі про приналежність Криму взяв тривалу паузу, а потім сказав: "Поживемо — побачимо".

Жириновський поставив на місце Шнурова

Жириновський поставив на місце Шнурова

Жириновський, зі свого боку, зазначив, що перед тим, як іти в політику, треба розібратися у всіх нюансах і чітко позначити свою позицію.

"Одного товариша запитали, він з артистів: "Крим наш?" Він мовчить. Все! Він уже себе закопав. Куди ти йдеш у політику? Якщо співакспівай пісні, перукар повинен своєю справою займатися, банщик і так далі", – висловився Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров присвятив вірш президенту Росії Володимиру Путіну і висміяв рішення про обнулення президентських термінів в РФ.

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Автор
Єва Романова
Тема
Анексія Криму
Особи
Сергій Шнуров Володимир Жириновський
Теги
Новини Росії шоу-бизнес Крим
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
так цеевропейцы и не поняли, почему Крым от них чухнул при первой возможности...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым Украина! пора давить окупантов!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кожедуб ruslan, сколько лет ты еще будешь молоть своим языком?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кожедуб ruslan, дурачок, сколько лет ты еще будешь языком молоть? Языком ты оккупанта не подавишь, бери автомат и вперед на Крым, освобождать украинскую землю....
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Даже Жирик понимает простые истины. Клоун в цирке политик в Раде.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Petrenko Ivan, імєнно поетому жирік в думє.
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