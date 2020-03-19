"Крим наш?" Жириновський жорстко вказав Шнурову на його місце

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський жорстко розкритикував співака Сергія Шнурова за його неоднозначну реакцію на питання про Крим у розмові з ведучою Тіною Канделакі.

Російський політик закликав усіх "співаків, перукарів і банщиків" займатися своєю професійною справою, а не лізти в політику. Про це Жириновський висловився під час засідання Держдуми РФ, пише РІА Новини.

Так, раніше лідер "Ленінграда", який став членом Партии роста, в ефірі радіостанції "Комсомольская правда" у відповідь на питання від Тіни Кінделакі про приналежність Криму взяв тривалу паузу, а потім сказав: "Поживемо — побачимо".

Жириновський поставив на місце Шнурова

Жириновський, зі свого боку, зазначив, що перед тим, як іти в політику, треба розібратися у всіх нюансах і чітко позначити свою позицію.

"Одного товариша запитали, він з артистів: "Крим наш?" Він мовчить. Все! Він уже себе закопав. Куди ти йдеш у політику? Якщо співак – співай пісні, перукар повинен своєю справою займатися, банщик і так далі", – висловився Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров присвятив вірш президенту Росії Володимиру Путіну і висміяв рішення про обнулення президентських термінів в РФ.

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