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11 грудня • оновлено в 10:56
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"Красуні!" Популярні українські співачки вразили мережу фото в білизні

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Популярні українські співачки, солістки гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха і Слава Камінська показали шанувальникам новий яскравий знімок. На ньому вони позували в брюках і коротких топах.

Знімок Камінська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Слава Камінська та Вікторія Смеюха

Слава Камінська та Вікторія Смеюха

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"Красуні", "Яке офігенно фото", "Богині", "Красотуля", "Це сильно красиве фото", "Слава, яка ж ти гарна", - пишуть в мережі.

"Красуні!" Популярні українські співачки вразили мережу фото в білизні
"Красуні!" Популярні українські співачки вразили мережу фото в білизні
"Красуні!" Популярні українські співачки вразили мережу фото в білизні
"Красуні!" Популярні українські співачки вразили мережу фото в білизні
"Красуні!" Популярні українські співачки вразили мережу фото в білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Слава Камінська розлучилася з чоловіком, ставши однією з найбільш обговорюваних співачок на деякий час. Після розриву вона почала радувати шанувальників пікантними знімками.

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Автор
Марія Дідик
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