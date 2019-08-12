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"Краще іншим рот займи!" Лобода записала ліричне відео і нарвалася на критику

1.3т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику шанувальників через незвичайне відео.

Так, на ньому зірка прочитала вірш російського поета Михайла Лермонтова "Хмари", спускаючись по Капітолійському пагорбі в Римі (Італія). Ролик Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Краще іншим рот займи!" Лобода записала ліричне відео і нарвалася на критику

Світлана Лобода

Фото з Instagram

"Рим. Яка назва даного вірша?", — написала Світлана.

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію співачки. Вони написали, що Лободі краще не читати вірші.

"Краще іншим рот займи!" Лобода записала ліричне відео і нарвалася на критику
"Краще іншим рот займи!" Лобода записала ліричне відео і нарвалася на критику
"Краще іншим рот займи!" Лобода записала ліричне відео і нарвалася на критику
"Краще іншим рот займи!" Лобода записала ліричне відео і нарвалася на критику
"Краще іншим рот займи!" Лобода записала ліричне відео і нарвалася на критику

ROME🎈 назва даного вірші ....?

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лободу розгромили в мережі за виступи на російських каналах.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Світлана Лобода
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Н Олег
Н Олег
изо всей грязи б@ндер-"сети" для заголовка выбрана самая омерзительная...
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