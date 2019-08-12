"Краще іншим рот займи!" Лобода записала ліричне відео і нарвалася на критику

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику шанувальників через незвичайне відео.

Так, на ньому зірка прочитала вірш російського поета Михайла Лермонтова "Хмари", спускаючись по Капітолійському пагорбі в Римі (Італія). Ролик Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Світлана Лобода Фото з Instagram

"Рим. Яка назва даного вірша?", — написала Світлана.

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію співачки. Вони написали, що Лободі краще не читати вірші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лободу розгромили в мережі за виступи на російських каналах.

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