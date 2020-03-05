Український співак Віталій Козловський відверто розповів про те, як зі скандалом пішов від свого продюсера Ігоря Кондратюка.

В інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" артист зізнався, що після конфлікту з Кондратюком перед ним зачинялися всі двері (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Віталій Козловський Instagram @vkozlovskiy

"Я себе іноді відчував живим трупом в очах людей. Зараз сказати лірику: "Я вдячний Ігорю Кондратюку", – я не буду цього говорити. Я йому вдячний за досвід мого виживання в цьому житті. Можливо, я зробив якісь неправильні емоційні рухи, за які згодом намагався попросити вибачення. Я намагався загладити цю всю ситуацію шляхом зустрічі й грошей, які я хотів виплатити людині за завдані якісь збитки. Але, якщо у людини мета тебе знищити, то вона буде це робити сліпо", – поділився Козловський.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський tochka.net

Також співак назвав причину, з якої Кондратюк упереджено до нього ставиться:

"Коли я запитав, чому мене ти не можеш відпустити, як інших своїх підопічних, які були тривалий час, ти відпустив їх дуже просто, навіть незалежно, незважаючи на те, що у них були справді борги перед тобою? "Тому що у них не було перспектив". Це було з усмішкою сказано".

Ігор Кондратюк zik.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Ігор Кондратюк пояснив популярність російської попси в Україні.

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