Головна Новини
5 березня • оновлено в 10:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Козловський різко висловився про скандал з Кондратюком

9.9т
Читати матеріал російською

Український співак Віталій Козловський відверто розповів про те, як зі скандалом пішов від свого продюсера Ігоря Кондратюка.

В інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" артист зізнався, що після конфлікту з Кондратюком перед ним зачинялися всі двері (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Віталій Козловський

Віталій Козловський

Instagram @vkozlovskiy

"Я себе іноді відчував живим трупом в очах людей. Зараз сказати лірику: "Я вдячний Ігорю Кондратюку", – я не буду цього говорити. Я йому вдячний за досвід мого виживання в цьому житті. Можливо, я зробив якісь неправильні емоційні рухи, за які згодом намагався попросити вибачення. Я намагався загладити цю всю ситуацію шляхом зустрічі й грошей, які я хотів виплатити людині за завдані якісь збитки. Але, якщо у людини мета тебе знищити, то вона буде це робити сліпо", – поділився Козловський.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський

tochka.net

Також співак назвав причину, з якої Кондратюк упереджено до нього ставиться:

"Коли я запитав, чому мене ти не можеш відпустити, як інших своїх підопічних, які були тривалий час, ти відпустив їх дуже просто, навіть незалежно, незважаючи на те, що у них були справді борги перед тобою? "Тому що у них не було перспектив". Це було з усмішкою сказано".

Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк

zik.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Ігор Кондратюк пояснив популярність російської попси в Україні.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
Віталій Козловський Олена Кондратюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
47
33
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Такая редкостная гн,и, да как кондратюк давно уже позорит украинский народ и вызывает омерзение и ненависть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так козлик его кинул с чего это он должен его не уничтожать?на хитрую опу всегда есть хитрый болт)))))/
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги