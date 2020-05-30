Головна Новини
30 травня • оновлено в 03:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Костромічова зізналася, як чоловік ставиться до її відвертих фото: гаряча добірка

936
Читати матеріал російською

Знаменита українська супермодель, ведуча проєкту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова розповіла, як чоловік ставитися до її відвертих фотосесій.

Так, за словами зірки, їй дуже пощастило з коханий – він абсолютно не ревнивий. Крім того, Алла зазначила, що чоловікові якоюсь мірою навіть лестить, що вона – об'єкт обожнювання великої кількості людей. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила пресслужба "Нового каналу".

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Фото: instagram/alla

"Коли я складала собі образ ідеального чоловіка, першим пунктом внесла побажання, щоб він не був ревнивим. І цей образ втілився в реальність. Я так вдячна, що він не ревнивий і нормально ставиться до моєї роботи! Думаю, якоюсь мірою йому навіть лестить, що об'єкт обожнювання великої кількості людей – його дружина", – зізналася Костромічова.

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Фото: пресслужба Нового каналу

Далі OBOZREVATEL публікує добірку найвідвертіших фото Алли Костромічової

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Фото: пресслужба Нового каналу

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Фото: пресслужба Нового каналу

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Фото: пресслужба Нового каналу

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Фото: пресслужба Нового каналу

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Фото: пресслужба Нового каналу

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Фото: пресслужба Нового каналу

Алла Костромічова

Алла Костромічова

Фото: пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше супермодель Алла Костромічова розповіла, як боротися із зайвою вагою.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Алла Костромічева
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги