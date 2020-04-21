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21 квітня • оновлено в 15:52
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Кошовий зізнався, чого чекає від Зеленського

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Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий зізнався, чого він чекає від президента України Володимира Зеленського.

Про це артист розповів в інтерв'ю Олесі Бацман на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олеся Бацман і Євген Кошовий

Олеся Бацман і Євген Кошовий

кадр з відео

Так, журналістка поцікавилася у Кошового, що повинен зробити Зеленський, щоб увійти в історію України. На що Євген відповів:

"Закінчити війну. Я дуже на це сподіваюся. І думаю, що не я один. Я дуже цього хочу. "Як?" – питання не до мене. Вони ж намагаються це зробити. У всіх багато розбіжностей. Я просто хочу, щоб закінчилася війна. Я не хочу відповідати на такі питання, тому що буде дуже багато претензій. Я дуже сподіваюся, що він зможе закінчити війну".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик висловила своє ставлення до президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Євген Кошовий Володимир Зеленський
Місце
Україна
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