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27 березня • оновлено в 19:59
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Коронавірус у Ліндеманна: стало відомо де зараз перебуває Лобода

3.2т
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Соліст німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн госпіталізований у Берліні з коронавірусом. Українська співачка Світлана Лобода, яку підозрюють у романі з музикантом перебуває на самоізоляції.

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Співачка залишається вдома разом зі своїми дітьми та їх нянями, пише "Комсомольская правда".

Коронавірус у Ліндеманна: стало відомо де зараз перебуває Лобода
"Світлані нічого не загрожує. Вона самоізолювався з перших днів пандемії, сидить вдома зі своїми дітьми і їх нянями", - повідомили в оточенні артистки.

Сама співачка написала, що скасувала всі зустрічі, будь-які контакти та концерти.

"Ще до оголошення пандемії я скасувала всі зустрічі, виступи та будь-які контакти, пішовши в самоізоляцію з дочками і нянею. І я закликаю всіх моїх шанувальників наслідувати мій приклад. Ми несемо відповідальність один за одного. Це потрібно розуміти. Давайте берегти один одного, будь ласка", – повідомила Лобода.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Коронавірус
Особи
Тілль Ліндеманн Світлана Лобода
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