Коронавірус у Ліндеманна: стало відомо де зараз перебуває Лобода

Соліст німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн госпіталізований у Берліні з коронавірусом. Українська співачка Світлана Лобода, яку підозрюють у романі з музикантом перебуває на самоізоляції.

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Співачка залишається вдома разом зі своїми дітьми та їх нянями, пише "Комсомольская правда".

"Світлані нічого не загрожує. Вона самоізолювався з перших днів пандемії, сидить вдома зі своїми дітьми і їх нянями", - повідомили в оточенні артистки.

Сама співачка написала, що скасувала всі зустрічі, будь-які контакти та концерти.

"Ще до оголошення пандемії я скасувала всі зустрічі, виступи та будь-які контакти, пішовши в самоізоляцію з дочками і нянею. І я закликаю всіх моїх шанувальників наслідувати мій приклад. Ми несемо відповідальність один за одного. Це потрібно розуміти. Давайте берегти один одного, будь ласка", – повідомила Лобода.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії діагностували коронавірус у відомого співака Лева Лещенка. Артист лежить у реанімації.

Через деякий час із підозрою на коронавірус також був госпіталізований знаменитий композитор і виконавець Ігор Ніколаєв.

З'ясувалося, що музиканти разом відвідували день народження сестри композитора Ігоря Крутого Алли. Незадовго до цього Лещенко побував у Канаді, США та Франції. Хто ще міг підхопити коронавірус від Лещенка – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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