"Той Київ знову повертається!" Пропагандист Корчевніков висловився про поїздку в Україну

Російський телеведучий і пропагандист Борис Корчевніков розповів про свої враження від поїздки до Києва, де він брав участь в міжнародному фестивалі православного кіно "Покров".

Так, Корчевніков заявив, що в українській столиці до нього всюди ставилися тепло, і він відчував себе "як в гостинному домі". Про це пропагандист розповів в інтерв'ю виданню "КП".

Борис Корчевніков Фото: stolica-s.su

"До мене ставилися всюди, де я опинявся, дуже тепло. Я відчував себе гостем в гостинному домі. Може тому, що зупинявся в Лаврі. А може й тому, що дуже люблю Київ. Ті будинки киян, де я опинявся — це будинки, з яких не хотілося йти. Спасибі за такий прийом", — сказав ведучий.

Також Корчевніков додав, що у 2013 році у нього були інші враження від відвідин Києва. Йому тоді здавалося, що українська столиця, яку він любить, "причаїлася, пішла під воду як Кітеж-град". Однак в цей приїзд провідний відчув повернення її в попередній стан.

Борис Корчевніков біля Києво-Печерської лаври Фото з Instagram

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