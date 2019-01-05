''Копита, а не ніжки'': Лорак зацькували за фото з відомою українкою

Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала до Росії, оприлюднила нове фото та нарвалася на критику інтернет-користувачів.

Знімок, на якому вона зображена разом із відомою українською гімнасткою Лілією Подкопаєвою, Лорак опублікувала в Instagram-акаунті.

"Одного разу в Америці. Дружба довжиною в 20 років", — написала в пості українка.

instagram.com/anilorak

"Не особливо молоді", "У Лорак короткі поросячі копита, а не ніжки", "Зраду не прощають", "Мама і донька", "Продала себе м*скалям. Україні така артистка не потрібна!" "Лілю, поясни своїй подружці, що їй некрасиво з таким накачаним обличчям. Нехай бере з тебе приклад. Натякни їй, що вона вже як джокер", — пишуть у коментарях.

Відзначимо, Ані Лорак є хрещеною матір'ю дочки Подкопаєвої від бізнесмена Тимофія Нагорного. Співачка ж була свідком на їхньому весіллі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішність української співачки Ані Лорак розкритикували після її появи в фінальному ефірі 7 сезону російського шоу "Голос".