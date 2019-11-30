"Комічна стара": Пугачова розкрила несподіване бажання

Примадонна російської естради Алла Пугачова зізналася, що дуже хоче знятися у фільмі Микити Михалкова.

Про це вона розповіла в інтерв'ю в програмі "Час" на російському "Першому каналі"? передає Teleprogramma.

"Якщо я хочу зіграти в кіно, то мені, мабуть, треба самій фільм зняти. Микита Сергійович давно обіцяє. Він хотів зняти мене в ролі комічної старої", – пожартувала Пугачова.

Алла Пугачова зізналася про свою мрію Кадр з відео

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За її словами, режисер постійно жартує, коли вона піднімає це питання щодо його обіцянки.

"Він каже: "Так ти спочатку стань старою, а потім ми з тобою поговоримо", – додала примадонна.

Алла Пугачова Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в молодості Пугачова часто відвідувала концерти пітерських рокерів. Юрій Шевчук розповів подробиці.

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