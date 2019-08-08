Колишній чоловік Собчак перестав приховувати нові стосунки: фото

Колишній чоловік російської журналістки Ксенії Собчак 46-річний актор Максим Віторган вперше опублікував знімок разом зі своєю новою дівчиною 28-річної Ніно Нінідзе.
Пара відправилася на відпочинок до Греції. Фото Віторган опублікував в Instagram-Stories.
Ніно Нінідзе і Максим Віторган
Журнал OK!
Віторган і Нінідзе сфотографувалися на борту яхти. На знімку пара тримається за руки і дивиться один на одного.
"Захід і світанок", - підписав фото Віторган.
Раніше Віторган і Нінідзе були помічені в Одесі. Пара відпочивала біля басейну в одному з місцевих готелів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган офіційно розлучилися в березні 2019 року.
Уже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
Також Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.
У відповідь на це Богомолов показав інтригуючий кадр із Собчак, підкресливши, що це "відповідь колишньому".
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