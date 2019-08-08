Колишній чоловік Собчак перестав приховувати нові стосунки: фото

Колишній чоловік російської журналістки Ксенії Собчак 46-річний актор Максим Віторган вперше опублікував знімок разом зі своєю новою дівчиною 28-річної Ніно Нінідзе.

Пара відправилася на відпочинок до Греції. Фото Віторган опублікував в Instagram-Stories.

Ніно Нінідзе і Максим Віторган Журнал OK!

Віторган і Нінідзе сфотографувалися на борту яхти. На знімку пара тримається за руки і дивиться один на одного.

"Захід і світанок", - підписав фото Віторган.

Раніше Віторган і Нінідзе були помічені в Одесі. Пара відпочивала біля басейну в одному з місцевих готелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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