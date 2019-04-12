"Коли вже одружаться?" Лазарева і Лорак впіймали за ніжностями на публіці

Українську співачку Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, впіймали за ніжностями зі співаком Сергієм Лазарєвим. Так, на заході, який було присвячено премії "Жара Music Awards" артист сидів поруч із нею і щось говорив їй на вухо.

Фото розмістили на сторінці "rr_photo" в соціальній мережі Instagram.

"Чудова пара", "На вушко лунають слова "I love you, my dear!", "Коли вони вже одружаться?", "Так хотілося б щоб ці двоє красивих людей були разом", — пишуть в коментарях до фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка, яка живе зараз у Росії, отримала чергову нагороду російської музичної премії "Жара Music Awards". Вона стала володаркою статуетки за найкраще шоу.

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