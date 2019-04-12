МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Коли вже одружаться?" Лазарева і Лорак впіймали за ніжностями на публіці

2.2тЧитати матеріал російською

Українську співачку Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, впіймали за ніжностями зі співаком Сергієм Лазарєвим. Так, на заході, який було присвячено премії "Жара Music Awards" артист сидів поруч із нею і щось говорив їй на вухо.

Фото розмістили на сторінці "rr_photo" в соціальній мережі Instagram.

"Коли вже одружаться?" Лазарева і Лорак впіймали за ніжностями на публіці
Новини
"Скільки б не лили бруду на Зеленського...": спливло несподіване інтерв'ю зі скандальним Манжосовим

"Чудова пара", "На вушко лунають слова "I love you, my dear!", "Коли вони вже одружаться?", "Так хотілося б щоб ці двоє красивих людей були разом", — пишуть в коментарях до фото.

"Коли вже одружаться?" Лазарева і Лорак впіймали за ніжностями на публіці
"Коли вже одружаться?" Лазарева і Лорак впіймали за ніжностями на публіці
"Коли вже одружаться?" Лазарева і Лорак впіймали за ніжностями на публіці
"Коли вже одружаться?" Лазарева і Лорак впіймали за ніжностями на публіці
"Коли вже одружаться?" Лазарева і Лорак впіймали за ніжностями на публіці
"Коли вже одружаться?" Лазарева і Лорак впіймали за ніжностями на публіці
"Коли вже одружаться?" Лазарева і Лорак впіймали за ніжностями на публіці

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка, яка живе зараз у Росії, отримала чергову нагороду російської музичної премії "Жара Music Awards". Вона стала володаркою статуетки за найкраще шоу.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!

Особи
Ані ЛоракСергій Лазарєв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки