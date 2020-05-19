Коли відновлять роботу готелі в Україні: відома дата

Більшість курортних готелів України планують відновити свою роботу з 1 червня. Крім того, деякі готелі почали працювати ще 15 травня.

Про це передає видання "Інтерфакс-Україна".

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Так, повідомляється, що з червня почнуть працювати такі готелі: "Отрада" (Одеса), "Гора" (с.Поляниця), "Вілла Санторіні" (с.Кароліно-Бугаз), Orange Hotel (Одеса), курортно-готельний комплекс "Світязь" (Трускавець).

З 15 травня планували розпочати роботу бутик-готель "Поезія Мандрів" (Східниця), а також готель "Південна Софія" (Затока, Одеська обл.). При цьому, 12 травня готель Mezzanine White і Platium SPA & Resort під Києвом вже почав запрошувати перших клієнтів.

Також наголошується, що не всі готелі мають намір відкритися повністю: деякі запустять лише частину номерного фонду.

http://openhospitality.org/

Примітно, що більшість готелів, які орієнтуються на українських і сімейних туристів, очікує завантаження на торішньому рівні. А ось готелі, які приймають іноземних гостей, навпаки, прогнозують зниження завантаження. В основному ж готелі розраховую на постійних клієнтів.

Крім того, повідомляється, що багато власників готелів, орієнтованих на закордонних гостей і бізнес-поїздки, планують скоротити штат співробітників на 10-20%.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Єгипті 18 готелів отримали сертифікати безпеки, які дають можливість відновити роботу, але з певними обмеженнями.

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