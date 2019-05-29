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Коханка Петросяна зняла себе голою у ванній: відео

1.9тЧитати матеріал російською

Коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова показала відверте відео на якому вона оголена лежить у ванній.

Ролик Брухунова опублікувала в Instagram-Stories. На ньому вона також відповіла на питання своїх фоловерів і розповіла про те, що її мотивує.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

NEWS.ru

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"Сьогодні було одне питання серед інших. Про мотивацію. Дівчина так активно мене питає: "А що вас мотивує в житті?". Я ось хочу запитати: "А взагалі, що таке мотивація?". По-моєму, це повна маячня для ледачих поп, які нічого не хочуть робити і шукають собі якесь виправдання своєї ліні, і їм потрібен чарівний пендель, щоб вони встали і понесли свою тушку на якісь пригоди. Я не розумію, що таке мотивація. для мене життя – це рух, нескінченний рух. Якщо я зупинюся, то все, мене нема. Мені мотивація для цього не ужна, і вам шукати її не раджу. Згубна ця справа з псевдорозумних книжок. Так що живіть повним життям, кайфуйте і не шукайте того, чого немає", - сказала Брухунова.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про фінансові витрати молодої коханки російського коміка Євгена Петросяна Тетяни Брухунової. Приводом для такої пильної уваги став її 30-річний ювілей, який помічниця Петросяна відзначила в Дубаї.

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Особа
Євген Петросян
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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