42-річна актриса Катерина Климова натякнула на возз'єднання з колишнім чоловіком, 34-річним актором Гелою Месхі, з яким розлучилася в 2019 році після чотирьох років шлюбу.
Так, у новому інтерв'ю для програми "Доля людини" на телеканалі "Росія 1" знаменитість зізналася, що вони з колишнім чоловіком дуже близькі люди (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Гела Месхі та Катерина Климова
spletnik.ru
За словами Климової, через карантин вони дуже зблизилися, і вона б не ставила крапку на їхніх стосунках з Месхі.
"Зрозумійте правильно, ми не загубилися. Ми дуже близькі люди. І зараз ця пандемія нас зблизила: Гела дуже допомагає, проявляє свої чоловічі якості. Ця пауза пішла нам на користь, і це дуже добре. Тому я б не ставила крапку на наших стосунках", – поділилася Катерина.
Гела Месхі та Катерина Климова
msn.com
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова відверто розповіла про причини розлучення з 34-річним актором Гелою Месхі.
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