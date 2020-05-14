42-річна актриса Катерина Климова натякнула на возз'єднання з колишнім чоловіком, 34-річним актором Гелою Месхі, з яким розлучилася в 2019 році після чотирьох років шлюбу.

Так, у новому інтерв'ю для програми "Доля людини" на телеканалі "Росія 1" знаменитість зізналася, що вони з колишнім чоловіком дуже близькі люди (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Гела Месхі та Катерина Климова spletnik.ru

За словами Климової, через карантин вони дуже зблизилися, і вона б не ставила крапку на їхніх стосунках з Месхі.

"Зрозумійте правильно, ми не загубилися. Ми дуже близькі люди. І зараз ця пандемія нас зблизила: Гела дуже допомагає, проявляє свої чоловічі якості. Ця пауза пішла нам на користь, і це дуже добре. Тому я б не ставила крапку на наших стосунках", – поділилася Катерина.

Гела Месхі та Катерина Климова msn.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова відверто розповіла про причини розлучення з 34-річним актором Гелою Месхі.

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