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14 травня • оновлено в 17:16
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Климова натякнула на возз'єднання з Гелою Месхі

4.8т
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42-річна актриса Катерина Климова натякнула на возз'єднання з колишнім чоловіком, 34-річним актором Гелою Месхі, з яким розлучилася в 2019 році після чотирьох років шлюбу.

Так, у новому інтерв'ю для програми "Доля людини" на телеканалі "Росія 1" знаменитість зізналася, що вони з колишнім чоловіком дуже близькі люди (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Гела Месхі та Катерина Климова

Гела Месхі та Катерина Климова

spletnik.ru

За словами Климової, через карантин вони дуже зблизилися, і вона б не ставила крапку на їхніх стосунках з Месхі.

"Зрозумійте правильно, ми не загубилися. Ми дуже близькі люди. І зараз ця пандемія нас зблизила: Гела дуже допомагає, проявляє свої чоловічі якості. Ця пауза пішла нам на користь, і це дуже добре. Тому я б не ставила крапку на наших стосунках", – поділилася Катерина.

Гела Месхі та Катерина Климова

Гела Месхі та Катерина Климова

msn.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова відверто розповіла про причини розлучення з 34-річним актором Гелою Месхі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Катерина Климова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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