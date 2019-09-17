Кинула заради Зеленського: Мендель розповіла про зміни в особистому житті

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель порвала стосунки з хлопцем через роботу.

У цьому вона зізналася під час інтерв'ю виданню Йод.media, уточнивши, що не мала можливості приділяти цій людині час через зайнятість.

"Нещодавно вони (відносини) розвалилися. Так сталося, тому що графік прессекретаря абсолютно не вписувався в уявлення цього чоловіка про те, якими мають бути стосунки. Наприклад, що ти прокидаєшся, снідаєш чи ідеш на якийсь круасанчик, і маєш якісь повноцінні вихідні, що можеш приділити людині цілий день. На моїй роботі такого не може бути", – пояснила вона.

Юлія Мендель і Володимир Зеленський facebook Юлії Мендель

За словами Мендель, у неї на роботі трапляються такі моменти, коли потрібно написати текст посеред ночі, а у вихідний день можуть викликати до офісу.

"Мені подобається ця робота: я бачу, що маю енергію її виконувати й мені подобається робота з інформацією. Я розумію, що все-таки інформація може нести в собі багато того, що змінює суспільство та змінює підхід до президентства, змінює імідж президента, мій та Офісу в цілому. Але в парі було багато образ, ми якийсь час намагалися бути разом, але не витримали. Ми зустрічалися рік", – розповіла прессекретарка Зеленського.

Зараз в житті Мендель крім роботи є два коти, які залишилися після невдалих стосунків. Кішку, яка виявилася вагітною, вона з хлопцем підібрала в 2015 році та назвала тварину Марусею. Три дні потому вона народила.

Мендель та її кіт iod.media

"Ми знайшли домівку для чотирьох, а одне кошеня залишилось у мене. Я назвала його Хуліган з тим натяком, що міг би й собі знайти родину. Вони дуже милі, хоча ми довго звикали одне до одного. Так вийшло, що з хлопцем ми розійшлися, а коти залишилися зі мною", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на перших етапах роботи на посаді прессекретаря президента Мендель встигла відзначитися скандальними заявами. Вона висловила думку, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах. Слова журналістки викликали бурхливу реакцію українців.

Також Мендель влаштувала перепалку в мережі з журналістами 5 каналу, які дорікнули її в тому, що вона надала переклад на українську мову офіційних публікацій Зеленського в Twitter.

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