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24 вересня • оновлено в 12:42
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"Кінця не видно цьому беззаконню!" Петросян поскаржився на колишню дружину

1.3т Читати матеріал російською

Популярний російський комік Євген Петросян розповів про незаконну поведінку колишньої дружини Олени Степаненко.

Так, він опублікував на своїй сторінці в Instagram пост, в якому поскаржився на те, що екскохана окупувала його особисті речі. Також Петросян додав, що Степаненко вже понад рік не пускає його на територію власного будинку.

"Ось вже понад рік, на превеликий жаль, я позбавлений доступу до свого дому, до своїх речей. І кінця, і краю не видно цьому беззаконню. Окуповані мої особисті речі! У мене немає доступу навіть до робочих документів, до моїх багаторічних відеозаписів, до особистого комп'ютера та до своїх рукописів, у зв'язку з чим я не маю можливості повноцінно працювати. Все це, звичайно, незаконно. Але, на жаль, все в житті буває", — розповів Петросян.

"Кінця не видно цьому беззаконню!" Петросян поскаржився на колишню дружину

Євген Петросян і Олена Степаненко

Фото: goodhouse.ru

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Однак, варто зазначити, що гуморист не впадає у відчай.

"Все одно я в строю, ніхто мене не похитне. Тому що моя робота — це я, а я це моя професія. Чим складніше шлях, тим більше м'язів в тілі. Тим солодший для мене успіх у глядачів. І хай подужає шлях той, хто йде", — висловився Петросян.

"Кінця не видно цьому беззаконню!" Петросян поскаржився на колишню дружину

Євген Петросян

Фото: vladtime.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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