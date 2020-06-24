Кінозірки СРСР "змінили" стать: як Face App перетворив культових героїв

У мережі продовжує набирати популярність додаток Face App, що дозволяє за допомогою різних фільтрів дозволяє побачити героя фото в найнесподіваніших амплуа: "змінити" стать, вік, вагу і зачіску.

Особливо затребувана маска, що дозволяє побачити, як би виглядав чоловік, якби народився жінкою, і навпаки. OBOZREVATEL вирішив показати, як би виглядали культові актори в СРСР, якби народилися іншої статі.

Андрій Магк в образі жінки Twitter РІА Новини

Видання РІА Новини на власному Twitter–акаунті представив акторів Андрія Мягкова, Олександра Абдулова та Олексія Баталова в жіночих обличчях, а актрису Ірину Муравйову – у чоловічому.

Олександр Абдулов в жіночому вигляді Twitter РІА Новини

Олексій Баталов: як виглядав би жінкою Twitter РІА Новини

Ірина Муравйова в образі чоловіка Twitter РІА Новини

Також ми пропонуємо подивитися, як би виглядала "зміна статі" у інших кумирів з СРСР:

Наталія Варлей після "зміни статі"

Георгій Віцин

Зірка фільму "Любов і голуби" Ніна Дорошина

Аліса Фрейндліх в чоловічому образі

Віра Алентова

Юрій Нікулін в жіночому вигляді

Олександр Дем'яненко (Шурик) в образі жінки

Так, накладати маски додатки Face App на фото знаменитостей – тренд серед сучасних користувачів. Однак далеко не всім він припадає до душі. Багато користувачів Twitter виступили проти такого перевтілення своїх радянських кумирів.

У мережі обурилися через "експеримент над зірками СРСР" Twitter РІА Новини

У мережі обурилися через "експеримент над зірками СРСР" Twitter РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі набрав популярності флешмоб "як я буду виглядати в старості". За допомогою Face App зірки масово почали ділитися знімками, на яких вони зображені в літньому віці.