Кікабідзе про Росію: якщо зайшов до тебе танк із прапором, у цю країну ти не повинен їхати співати

Радянський і грузинський співак, Заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе з 2008 року не їздить до Росії з концертами через напружену військово-політічну ситуацію між РФ і Грузією.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, проскрольте новину вниз).

"Політика і народ – різні речі. У мене лежить багато листів із різних міст, люди кажуть: "Це ж Путін, це не ми". Весь час запрошують. Але не можна співати тим людям, які хочуть тебе побити, маю на увазі – політікам. Якщо зайшов до тебе танк із якимось прапором, то в цю країну ти не можеш їхати співати й розважатися. Думаю, що історія все поставить на свої місця", – заявив артист.

Вахтанг Кікабідзе не був у Росії з 2008 року Колаж

Відзначимо, що Вахтанг Кікабідзе активно дотримується проукраїнських поглядів щодо конфлікту на Сході України. У 2015 році артист дав сольний концерт у Києві і присвятив свій виступ Небесній сотні. У липні 2019 він провів два концерти на Донбасі (Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне) на честь п'ятиріччя звільнення міст від російсько-терористичних загарбників.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий поет Юрій Рибчинський впевнений, що на Донбасі проти українців воюють не терористи, а регулярні війська Росії.

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