Головна Новини
26 травня • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Кікабідзе про Росію: якщо зайшов до тебе танк із прапором, у цю країну ти не повинен їхати співати

2.6т
Читати матеріал російською

Радянський і грузинський співак, Заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе з 2008 року не їздить до Росії з концертами через напружену військово-політічну ситуацію між РФ і Грузією.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, проскрольте новину вниз).

"Політика і народ – різні речі. У мене лежить багато листів із різних міст, люди кажуть: "Це ж Путін, це не ми". Весь час запрошують. Але не можна співати тим людям, які хочуть тебе побити, маю на увазі – політікам. Якщо зайшов до тебе танк із якимось прапором, то в цю країну ти не можеш їхати співати й розважатися. Думаю, що історія все поставить на свої місця", – заявив артист.

Вахтанг Кікабідзе не був у Росії з 2008 року

Вахтанг Кікабідзе не був у Росії з 2008 року

Колаж

Відзначимо, що Вахтанг Кікабідзе активно дотримується проукраїнських поглядів щодо конфлікту на Сході України. У 2015 році артист дав сольний концерт у Києві і присвятив свій виступ Небесній сотні. У липні 2019 він провів два концерти на Донбасі (Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне) на честь п'ятиріччя звільнення міст від російсько-терористичних загарбників.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий поет Юрій Рибчинський впевнений, що на Донбасі проти українців воюють не терористи, а регулярні війська Росії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна в Грузії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна в Грузії
Особа
Вахтанг Кікабідзе
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги