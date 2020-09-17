Кеті Перрі поскаржилася на погрози від безхатька

Американська поп-співачка Кеті Перрі заявила, що вона та її сім'я отримувала погрози від безхатька на ім'я Вільям Террі.

Також він переслідував 35-річну зірку. Артистка домоглася, щоб щодо чоловіка було винесено запобіжний захід, повідомляє Page Six.

"Террі перестрибнув через паркан мого будинку в районі Беверлі-Хіллз у Лос-Анджелесі. Служба безпеки наказала йому піти. Коли він відмовився, його затримали, а потім офіційно заарештували", – розповіла співачка про інцидент, який трапився 8 вересня.

Схожа ситуація сталася і в серпні. Перрі зізналася, що боїться повертатися в свій будинок, адже безхатько у соцмережах погрожував її вбити. Крім того, він обіцяв зламати шию чоловікові співачки – акторові Орландо Блуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кеті Перрі 27 серпня народила дівчинку Дейзі від Орландо Блума. Через п'ять днів після пологів співачка вперше показала свою фігуру.