Головна Новини
31 травня • оновлено в 13:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Кейт Міддлтон подає в суд на відомий журнал: що сталося

2.2т
Читати матеріал російською

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон подають в суд на журнал Tatler через публікацію статті, що містить критику герцогині Кембриджської.

У репортажі журналістки Анни Пастернак говорилося про психічний стан і можливе захворювання Міддлтон. Про це повідомляє Daily Mail.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

hellomagazine.com

В матеріалі стверджувалося, що Міддлтон страждає розладом харчової поведінки, внаслідок якого вона стала "небезпечно худою", і містилася критика її сім'ї і дітей.

Кейт Міддлтон подає в суд на відомий журнал: що сталося

dailymail.co.uk

"Це так жорстоко. Це огидно. Це сексизм і жінконенависництво в найгіршому прояві", - заявило джерело в королівській родині про публікацію.

Головний редактор Tatler Річард Деннер заявив, що в палаці знали про матеріал заздалегідь. Він підкреслив, що впевнений в авторі статті та джерелах.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

townandcountrymag.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, Меган Маркл заявила, що в Британії було заборонено критикувати герцогиню Кембріджську Кейт Міддлтон, в той час, як вона сама постійно піддавалася цькування в ЗМІ.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особи
принц Вільям Кейт Міддлтон
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги