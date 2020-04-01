Розлучаються? Кейт Міддлтон несподівано зняла обручку

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка недавно проігнорувала Меган Маркл і принца Гаррі під час служби в Вестмінстерському абатстві, перестала носити обручку.

Припускають, що вона зняла кільце через гігієну рук, пише People.

Раніше, ця обручка належала покійній принцесі Діані. На представлених знімках 38-річна Кейт зображена в своєму хоум-офісі в костюмі Marks&Spencer рожевого кольору і без обручки з сапфіром.

Раніше Кейт Міддлтон також знімала кільце. Це було під час відвідування дитячого медичного центру Mittal в Лондоні в січні 2018 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала недільну службу в церкві в Сандрінгемі, де зіткнулася з "коханкою" принца Вільяма Роуз Ханбері.

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