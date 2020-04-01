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1 квітня • оновлено в 20:07
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Кейт Міддлтон несподівано зняла обручку

1.4т
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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка недавно проігнорувала Меган Маркл і принца Гаррі під час служби в Вестмінстерському абатстві, перестала носити обручку.

Припускають, що вона зняла кільце через гігієну рук, пише People.

Розлучаються? Кейт Міддлтон несподівано зняла обручку

Раніше, ця обручка належала покійній принцесі Діані. На представлених знімках 38-річна Кейт зображена в своєму хоум-офісі в костюмі Marks&Spencer рожевого кольору і без обручки з сапфіром.

Розлучаються? Кейт Міддлтон несподівано зняла обручку
Розлучаються? Кейт Міддлтон несподівано зняла обручку

Раніше Кейт Міддлтон також знімала кільце. Це було під час відвідування дитячого медичного центру Mittal в Лондоні в січні 2018 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала недільну службу в церкві в Сандрінгемі, де зіткнулася з "коханкою" принца Вільяма Роуз Ханбері.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Кейт Міддлтон
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