Катя Осадча підкреслила стрункі ноги коротким платтям. Фото

Популярна українська телеведуча Катя Осадча опублікувала знімок, де позує в блискучій короткій сукні, що ефектно підкреслює її довгі ноги.

Фото, розміщене в Instagram, вона підписала так: "Плани на літо? Працювати в нових умовах і сподіватися на краще. Бережіть себе і близьких".

Instagram Каті Осадчої

Фоловери відзначили, що 36-річна модель і журналістка виглядає чудово.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, недавно Катя Осадча показала струнку фігуру в бікіні.