Катя Осадча підкреслила стрункі ноги коротким платтям. Фото
Популярна українська телеведуча Катя Осадча опублікувала знімок, де позує в блискучій короткій сукні, що ефектно підкреслює її довгі ноги.
Фото, розміщене в Instagram, вона підписала так: "Плани на літо? Працювати в нових умовах і сподіватися на краще. Бережіть себе і близьких".
Instagram Каті Осадчої
Фоловери відзначили, що 36-річна модель і журналістка виглядає чудово.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL, недавно Катя Осадча показала струнку фігуру в бікіні.
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