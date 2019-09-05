"Катя була не першою!" Павлік зізнався, що багаторазово зраджував колишній дружині

Український співак Віктор Павлик зізнався, що неодноразово зраджував своїй вже колишній дружині Ларисі.

Так, в інтерв'ю "Життя відомих людей" артист розповів, що до зустрічі своєї нової обраниці, 25-річної Катерини Репяхової, у нього було кілька службових романів (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Між Ларисою і Катею у мене по життю були романи, такі, в легшій формі. Службові романи. Одна, друга дівчина", — поділився Павлік.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік Фото з Instagram

Крім того, співак зізнався, що коли у нього з'явилася Катя, то дружина цілих три роки не помічала його інтрижки. А коли дізналася, вирішила не мовчати і відразу ж написала розлучниці.

"Вона написала, що перехідний прапор передає в мої руки. Тобто вона не боролася, вона сказала, як добре, що ви є і взагалі забирайте", — додала нова обраниця Павліка Катерина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлік розповів, що сподівається незабаром одружитися зі своєю коханою, 25-річною Катериною Репяховою.

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